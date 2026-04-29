Durante una puntata recente di Belve, la conduttrice Francesca Fagnani si è emozionata e ha iniziato a piangere in diretta durante l’intervista a Elena Santarelli. Il pubblico presente in studio ha mostrato sorpresa e attenzione, mentre la conduttrice si è lasciata coinvolgere dall’emozione. La scena ha attirato l’attenzione degli spettatori, che hanno notato il momento di commozione della giornalista.

Nel corso di una recente puntata di Belve, la conduttrice Francesca Fagnani si è commossa in diretta durante l’intervista a Elena Santarelli. L’episodio ha attirato l’attenzione del pubblico per la rarità della reazione emotiva della giornalista all’interno del format, noto per l’impostazione rigorosa delle domande e per la distanza mantenuta tra conduttrice e ospiti. Belve, Francesca Fagnani in lacrime: cosa è successo in studio. Una delle caratteristiche riconoscibili di Belve è l’approccio formale adottato da Francesca Fagnani, che in genere evita di mostrare coinvolgimento emotivo marcato nel corso delle interviste. Tuttavia, nell’arco...🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Francesca Fagnani non regge e crolla in lacrime a Belve: pubblico incredulo

Francesca Fagnani intervista Carlo Verdone a Belve | Vita Da Carlo | Stagione Finale | Episodio 2

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