Nel prossimo episodio di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, sarà presente anche Amanda Lear. Durante l’intervista, Lear ha fatto alcune dichiarazioni sorprendenti riguardo a un episodio in cui ha affermato che una persona avrebbe avuto un episodio di impotenza. La conduttrice, Francesca Fagnani, ha annunciato la partecipazione di Lear senza fornire ulteriori dettagli sulla conversazione. La puntata andrà in onda nelle prossime settimane.

Tra i prossimi ospiti di Belve, il programma di intrattenimento televisivo condotto da Francesca Fagnani c'è anche Amanda Lear. Secondo le anticipazioni della puntata che andrà in onda domani, martedì 7 aprile, la cantante ha rivelato alcuni dettagli succulenti sulle sue storie d'amore passate. Tra queste anche quella con il celebre pittore spagnolo Salvador Dalì. "Salvador Dalì è rimasto sempre sposato con Gala. Avrebbe dovuto essere gelosa. Invece mi disse: mio marito ha bisogno di te e mi accolse in casa come una figlia. Lei lo voleva compiacere". A quel punto la padrona di casa ha domandato alla sua ospite: "Possiamo parlare di un ménage à trois?”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Belve, Amanda Lear sconvolge Francesca Fagnani: "Era impotente"

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