Chi era Daniela Neggia l'automobilista di 58 anni morta in un incidente a Landriano contro un tir

Questa mattina a Landriano una donna di 58 anni, Daniela Neggia, ha perso la vita in un incidente frontale contro un tir. La sua Renault Captur si è scontrata violentemente con il camion sulla strada principale del paese. Nonostante i soccorsi, per la donna non c’era più niente da fare. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente e non si esclude che ci siano stati errori alla guida.

