Chi era Daniela Neggia l'automobilista di 58 anni morta in un incidente a Landriano contro un tir
Questa mattina a Landriano una donna di 58 anni, Daniela Neggia, ha perso la vita in un incidente frontale contro un tir. La sua Renault Captur si è scontrata violentemente con il camion sulla strada principale del paese. Nonostante i soccorsi, per la donna non c’era più niente da fare. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente e non si esclude che ci siano stati errori alla guida.
A perdere la vita Daniela Neggia, 58 anni, alla guida della sua Renault Captur che questa mattina, 8 febbraio, si è schiantata contro un tir a Landriano.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Daniela Neggia
Ultime notizie su Daniela Neggia
