Maestra morta nello schianto sulla Statale | automobilista condannato guidava ubriaco

Una donna è deceduta in un incidente avvenuto lungo la strada statale, coinvolgendo un’auto guidata da un uomo che si trovava sotto l’effetto di alcool. L’automobilista è stato ufficialmente condannato a oltre cinque anni di reclusione. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla pericolosità della guida in stato di ebbrezza e sui rischi connessi.

È stato condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione Giovanni Paloschi, riconosciuto colpevole di omicidio stradale per il tragico incidente in cui perse la vita Tecla Pluda. La sentenza è stata pronunciata dal giudice del Tribunale di Brescia, Alessandro D’Altilia, che ha disposto anche la. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Tragedia sulla Statale, una donna perde la vita nello schiantoUna terribile tragedia quella avvenuta nella tarda serata di ieri, mercoledì 3 dicembre, nel vicino territorio bellunese: una donna di 33 anni, le...

Travolta e uccisa al Collatino, condannato a 6 anni l’automobilista: guidava sotto l’effetto di alcol e drogaCondanna a 6 anni per Matteo Baieri: era positivo a cocaina e metadone quando investì e uccise Cynthia Ventucci, 69 anni, a Roma a gennaio 2025.