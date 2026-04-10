Con l'arrivo della primavera e l'aumento delle temperature, sui mercati ortofrutticoli si iniziano a vedere le prime fragole della stagione. I prezzi delle fragole sono in diminuzione, riflettendo la disponibilità crescente di questo frutto. Questo periodo segna il passaggio dalle produzioni invernali alle primizie estive, portando con sé un’offerta più ampia e prezzi più accessibili per i consumatori.

Con la primavera e il consolidarsi di temperature più miti arrivano sui mercati ortofrutticoli le primizie estive. Tra tutte spiccano fragole, i cui prezzi vedono un generale assestamento dei listini all'ingrosso. Mentre la ripresa dell'attività di pesca porta a un crollo dei prezzi all'ingrosso di alcune specie, come le seppie. E' l'analisi di La Borsa della Spesa, il servizio settimanale di Bmti e Italmercati in collaborazione con Consumerismo No profit. La produzione di fragole nel Sud Italia sta correndo velocemente grazie al caldo. Dopo il periodo pasquale, si registra un netto calo dei prezzi all'ingrosso. In particolare, se per le eccellenze come la varietà Inspire di Matera si viaggia tra i 5,00 e i 5,50 euroKg, la Candonga è ormai stabilmente sotto la soglia dei 5,00 euroKg. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bmti, è tempo di primizie, prezzi in calo per le fragole

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