Questa mattina a Scandiano un controllore è stato aggredito da alcuni passeggeri. Mentre controllava i biglietti sulla linea 78, l’uomo è stato preso a calci e pugni da un gruppo di giovani. La scena è stata improvvisa e violenta, e l’uomo è riuscito a scappare con alcune contusioni. La polizia sta indagando per identificare gli aggressori.

di Daniele Petrone Gabriele (nome di fantasia, la vittima vuole restare anonima), cos’è successo? "Stamattina (ieri, ndr) siamo stati inviati da Seta a controllare i titoli di viaggio sulla linea 78 a Scandiano. Eravamo due squadre da due. Io e un mio collega siamo andati alla fermata del polo scolastico Gobetti". E fin qui, tutto bene. "Esatto, siamo saliti dalla porta anteriore poco prima delle 8. Il mio collega stava verificando le timbrature all’obliteratice, mentre io mi sono diretto nella parte centrale del mezzo perché qualcuno stava cercando di aprire le porte evidentemente per eludere i controlli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aggredito un controllore: "Preso a calci e pugni dai ‘maranza’ sul bus"

Un controllore del bus di Seta è finito in ospedale questa mattina a Scandiano.

