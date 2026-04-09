Don Andrea Piana aggredito dai maranza | Sono sconvolto chiudo il campetto dell’oratorio

Don Andrea Piana, responsabile dell’oratorio San Luigi, è stato aggredito sabato scorso nel comune di Caravaggio. Secondo quanto riferito, l’episodio è avvenuto dopo che aveva rimproverato alcuni ragazzi coinvolti in una lite. Durante l’episodio, l’uomo è stato spintonato e colpito con alcuni oggetti da un gruppo di giovani, identificati come maranza. L’episodio ha portato il sacerdote a decidere di chiudere temporaneamente il campetto dell’oratorio.

Caravaggio. Minacciato da alcuni maranza dopo aver ripreso alcuni ragazzi in lite tra loro, sabato scorso d on Andrea Piana è stato spintonato e colpito con alcuni oggetti all’ oratorio San Luigi. Gli aggressori sono poi fuggiti, lasciando paura e tensione tra i presenti. A seguito di questo grave episodio, il curato ha deciso di introdurre regole più rigide per l’utilizzo del campo sintetico. Nella lettera scritta a mano, il parroco spiega: “Dopo i fatti del Sabato Santo (4 aprile) che mi hanno sconvolto e di conseguenza la Pasqua è stata per me motivo di una seria riflessione e poco di gioia cristiana e coinvolto, nulla di grave, ma gli spintoni e le parole anche no, sono a comunicare che l’utilizzo del campo da calcio, cioè il sintetico, subirà una modifica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Don Andrea Piana aggredito a Caravaggio, in una lettera le nuove regole per il campo dell’oratorio Don Samuele a processo: nell’oratorio di Seregno sconvolto dai casi di pedofilia arriva lo psicologo mandato dalla CuriaSeregno (Monza e Brianza), 2 febbraio 2026 – Uno psicologo per superare il trauma del caso don Samuele Marelli, il sacerdote responsabile della...