È stata consegnata alla Guardia di Finanza l’ex Pretura, situata all’interno dell’antico Complesso di San Francesco da Paola. L’edificio, che in passato ha ospitato la sede della Pretura, fa ora parte di un progetto più ampio di riqualificazione dell’area. La consegna è stata annunciata da un rappresentante delle autorità locali, che ha definito l’operazione come una tappa significativa nel miglioramento complessivo del patrimonio storico della zona.

Tempo di lettura: 2 minuti Consegnato alla Guardia di Finanza l’immobile che fu sede della Pretura e che è parte dell’antico Complesso di San Francesco da Paola. Questa mattina si è svolta la cerimonia che ha formalizzato il passaggio di consegne dall’Agenzia del Demanio alla Guardia di Finanza, nell’ambito di una collaborazione interistituzionale che coinvolge anche Prefettura e Comune, finalizzata alla rifunzionalizzazione di un bene pubblico di pregio e al rafforzamento del presidio di legalità nell’area di Porta Capuana. La struttura ospiterà la nuova caserma del Nucleo di Polizia Economico?Finanziaria. « La destinazione data a questo immobile che un tempo ospitava la Pretura – ha spiegato il sindaco Gaetano Manfredi – rientra in un progetto più ampio di riqualificazione e di tutela dell’intera zona.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Ex Pretura consegnata alla GdF, Manfredi: “Tappa di un progetto più ampio di riqualificazione”

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