Ponticelli il sindaco Manfredi ascolta i parroci | piano di riqualificazione entro un mese

Il sindaco Gaetano Manfredi ha incontrato i parroci di Ponticelli per discutere i problemi del quartiere e ha promesso di presentare un piano di riqualificazione entro trenta giorni. Durante l’incontro, ha annunciato che i lavori interesseranno anche la zona di Conocal, coinvolgendo direttamente le realtà locali.

Ponticelli nel Mirino: Manfredi Promette un Piano d'Intervento entro Trenta Giorni. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha assicurato un piano operativo per il quartiere Ponticelli entro un mese, con particolare attenzione alla zona di Conocal. L'impegno è stato preso a seguito di un confronto con i parroci locali, che hanno evidenziato le criticità sociali e la necessità di un intervento coordinato per migliorare la qualità della vita in un'area segnata da problematiche urbanistiche post-terremoto. L'incontro, svoltosi nel contesto del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, segna un tentativo di affrontare le sfide di un quartiere che da tempo chiede maggiore attenzione.