Stadio Maradona Manfredi | Oggi presenteremo alla Figc il progetto di riqualificazione indipendentemente dagli Europei

Oggi il Comune di Napoli invierà alla Figc la documentazione completa del progetto di riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona. Il sindaco ha annunciato che la presentazione avverrà indipendentemente dalla partecipazione agli Europei. Si tratta di una giornata importante per la sistemazione dell’impianto, con l’obiettivo di avviare i lavori di miglioramento strutturale.

Giornata decisiva per la riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il Comune, come ha dichiarato il sindaco Manfredi, oggi invierà alla Figc tutta la documentazione del progetto. L’agenzia Ansa riporta le parole del sindaco Gaetano Manfredi: A margine dell’avvio ufficiale di Napoli Capitale europea dello sport 2026. “Si sta lavorando, sono in contatto con la Figc e oggi verrà mandata tutta la documentazione che ci era stata chiesta e pertanto presenteremo il progetto di riqualificazione che stiamo portando avanti indipendentemente dagli Europei. La riqualificazione del Maradona è un obiettivo importante: è lo stadio della città e tutti ci chiedono che sia riqualificato e che sia reso più confortevole anche per altri eventi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

