Centro Autismo l’ASL fissa l’obiettivo | inaugurazione entro metà aprile
L’ASL ha annunciato che il Centro Autismo di Avellino dovrebbe aprire entro metà aprile, dopo quasi vent’anni di ritardi. La struttura, che si trova in via delle Industrie, sarà operativa a breve e offrirà servizi specifici per le famiglie e i bambini con autismo. La decisione di accelerare i lavori deriva dalla crescente richiesta di assistenza e dal bisogno di risposte concrete sul territorio. I cittadini attendono con fiducia l’inizio delle attività.
Tempo di lettura: 2 minuti Dopo quasi vent’anni di attesa, il Centro per l’Autismo di Avellino si avvia finalmente verso l’apertura. La struttura di contrada Serroni dovrebbe essere inaugurata a metà aprile, segnando un traguardo storico per il capoluogo e per l’intera Irpinia. Un percorso lungo e complesso, rallentato da passaggi burocratici, verifiche tecniche e interventi strutturali che hanno imposto prudenza e rigore prima del via libera definitivo. La direttrice generale dell’ ASL Avellino, Maria Concetta Conte, parla di prudente ottimismo. I tempi, spiega, sono stati dettati dalla necessità di garantire sicurezza e qualità in una struttura tanto delicata quanto indispensabile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
