Centro Autismo l’ASL fissa l’obiettivo | inaugurazione entro metà aprile

L’ASL ha annunciato che il Centro Autismo di Avellino dovrebbe aprire entro metà aprile, dopo quasi vent’anni di ritardi. La struttura, che si trova in via delle Industrie, sarà operativa a breve e offrirà servizi specifici per le famiglie e i bambini con autismo. La decisione di accelerare i lavori deriva dalla crescente richiesta di assistenza e dal bisogno di risposte concrete sul territorio. I cittadini attendono con fiducia l’inizio delle attività.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo quasi vent’anni di attesa, il Centro per l’Autismo di Avellino si avvia finalmente verso l’apertura. La struttura di contrada Serroni dovrebbe essere inaugurata a metà aprile, segnando un traguardo storico per il capoluogo e per l’intera Irpinia. Un percorso lungo e complesso, rallentato da passaggi burocratici, verifiche tecniche e interventi strutturali che hanno imposto prudenza e rigore prima del via libera definitivo. La direttrice generale dell’ ASL Avellino, Maria Concetta Conte, parla di prudente ottimismo. I tempi, spiega, sono stati dettati dalla necessità di garantire sicurezza e qualità in una struttura tanto delicata quanto indispensabile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Regione Campania e ASL Avellino, via libera al Centro per l’autismoDopo oltre venticinque anni di attese e ostacoli, Regione Campania e ASL Avellino hanno dato il via libera alla realizzazione del Centro per l’autismo di Avellino.

Pnrr: Foti, 'entro fine aprile-metà maggio liquidazione nona rata'Il ministro Foti ha annunciato che entro fine aprile o metà maggio sarà liquidata la nona rata del Pnrr, dopo averla presentata entro il 31 dicembre 2026.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.