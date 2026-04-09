Riaprono diverse strade a Fossacesia dopo l' emergenza maltempo resta chiuso il viadotto Colle Castagna

Diverse strade a Fossacesia sono state riaperte dopo le chiusure causate dal maltempo, mentre resta ancora chiuso il viadotto Colle Castagna. Nel pomeriggio di giovedì 9 aprile, il Centro operativo comunale si è riunito, con il sindaco presente, per valutare i danni e decidere sulle interventi da mettere in atto. La riunione ha preceduto la riapertura di alcune arterie stradali danneggiate dall’evento atmosferico.

Nel pomeriggio di giovedì 9 aprile, si è riunito il Centro operativo vomunale (Coc) del Comune di Fossacesia, presieduto dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio, per un’ulteriore valutazione dei danni provocati dal maltempo.Nel corso dell’incontro è stato confermato lo stato di emergenza e prorogata. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Emergenza Maltempo, Fossacesia conta i danni: riaperte 10 strade su 15, criticità anche su edifici, litorale e agricolturaAncora disagi, a Fossacesia, a causa dei danni causati dal maltempo dei giorni scorsi, benché la situazione sia notevolmente migliorata. Maltempo a Cagliari: chiuse temporaneamente diverse strade per allagamentiIl maltempo che sta interessando Cagliari nelle ultime ore ha provocato disagi alla viabilità in diverse zone della città.