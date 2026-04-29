Forze del Male | la nuova featurette di Masters of the Universe ci porta nel covo di Skeletor

Una nuova featurette intitolata “Forces of Evil” dedicata ai villain di “Masters of the Universe” è stata pubblicata da Amazon MGM Studios. Il video si concentra sul covo di Skeletor e sui personaggi malvagi che minacciano Eternia. La clip segue l’ultimo trailer ufficiale, offrendo ulteriori dettagli sui personaggi antagonisti e sulla loro presenza nel film. La scena si svolge in un ambiente oscuro e minaccioso, con focus sui villain e le loro azioni.

Eternia non è mai stata così in pericolo. Dopo l’adrenalina dell‘ultimo trailer ufficiale, Amazon MGM Studios ha rilasciato una nuova featurette intitolata “Forces of Evil“, interamente dedicata ai villain che tormenteranno il Prince Adam di Nicholas Galitzine. Il centro gravitazionale del video è, ovviamente, Jared Leto nei panni di Skeletor. L’attore premio Oscar interpreta il famoso signore di Snake Mountain come un tiranno carismatico ma profondamente ferito, la cui sete di potere è pari solo al suo disprezzo per la dinastia di Re Randor. Accanto a lui brilla una letale Alison Brie nel ruolo di Evil-Lyn, ma anche gli altri storici sgherri come Trap Jaw (Sam C.🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - “Forze del Male”: la nuova featurette di “Masters of the Universe” ci porta nel covo di Skeletor Notizie correlate Leggi anche: Masters of the Universe: He-Man sfida lo Skeletor di Jared Leto nel primo epico trailer Leggi anche: Masters of the Universe, Jared Leto voleva "osare al massimo" nei panni di Skeletor Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Masters of the Universe - Forze del Male; Dracula - Inglese DRACULA Bene vs Male - in diretta su Rai Scuola 28/04/2026 alle 18:05; Alla festa della rivoluzione non c’è niente che abbia un vero perché; ''La Linea Sacra'': mistero, esoterismo e Apocalisse nel nuovo romanzo di Graziana Argentelli. Sahel in guerra: in Mali ucciso ministro della Difesa. Jihadisti incalzano giunta militare e forze speciali russe inviate dal Cremlino in appoggio del governoL'attacco è stato rivendicato dal Fronte separatista di liberazione dell'Azawad (Fla), guidato dai Tuareg, che ha condotto l'operazione insieme ai jihadisti del Jnim, legati ad al-Qaeda ... it.euronews.com Mali, la crisi che espone i limiti del modello russo nel SahelGli attacchi coordinati lanciati nel fine settimana in Mali segnano un punto di svolta nella crisi securitaria del Paese e sollevano interrogativi che vanno oltre la tenuta immediata di Bamako. Second ... formiche.net “Sono appena venuta a sapere che sono una STREGA, che anche le mie sorelle sono streghe, e che abbiamo dei poteri capaci di scatenare contro di noi le FORZE del MALE. Forze che, d'ora in poi, cercheranno di eliminarci. Quindi ti prego di credermi se ti d - facebook.com facebook