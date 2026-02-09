Masters of the Universe Jared Leto voleva osare al massimo nei panni di Skeletor

Jared Leto ha voluto spingersi oltre nei panni di Skeletor nel nuovo film. Il regista ha spiegato che l’attore premio Oscar ha cercato di osare al massimo per interpretare il villain. Leto ha dedicato tempo a entrare nella parte, cercando di rendere il personaggio il più credibile possibile. La produzione punta molto su questa interpretazione, che potrebbe sorprendere gli appassionati del franchise.

Il regista del prossimo adattamento cinematografico basato sul franchise Mattel. ha raccontato l'approccio dell'attore premio Oscar al personaggio. Secondo quanto riportato da Travis Knight, la star premio Oscar Jared Leto si è fatta avanti proponendosi per il ruolo del villain Skeletor in Masters of the Universe, il prossimo adattamento del franchise di Mattel. Knight sostiene che Jared Leto, sin dall'inizio, avesse una visione molto chiara su come affrontare il nemico giurato di He-Man e l'avesse subito proposta al team creativo, per cercare di convincerli che quella forse la caratterizzazione più adatta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Masters of the Universe, Jared Leto voleva "osare al massimo" nei panni di Skeletor Approfondimenti su Masters Of The Universe Masters of the Universe: online il primo trailer con Nicholas Galitzine e Jared Leto He-Man torna al cinema: il trailer di Masters of the Universe svela Skeletor e la nuova origine dell’Eroe È stato pubblicato il trailer di Masters of the Universe, il nuovo adattamento live-action dedicato a He-Man. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Masters Of The Universe Argomenti discussi: Masters of the Universe, per Nicholas Galitzine prepararsi per il ruolo è stato molto difficile; Masters of the Universe, questo amato personaggio assente nel trailer sarà nel film?; Masters of the Universe: rivelate nuove immagini dalla trasformazione in He-Man a Skeletor; Masters of the Universe, cosa aspettarsi? Un film pieno zeppo di stupidità. Masters of the Universe, Jared Leto voleva osare al massimo nei panni di SkeletorIl regista del prossimo adattamento cinematografico basato sul franchise Mattel. ha raccontato l'approccio dell'attore premio Oscar al personaggio. movieplayer.it Masters of the Universe, Skeletor di Jared Leto? È il simbolo del maschio tossicoLe nuove anticipazioni ufficiali sul villain di Masters of the Universe arrivano direttamente dal regista Travis ... cinema.everyeye.it Masters of the Universe, Travis Knight: “Lo Skeletor di Jared Leto è l’incarnazione della mascolinità tossica” #mastersoftheuniverse #thinkmoviess facebook Il futuro è qui. Con protagonista Jared Leto, guarda ora "Tron: Ares" disponibile con # su Disney+. Attiva la tua offerta tim.social/offerte_timvis… ` + . x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.