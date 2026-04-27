Microplastiche in spiaggia | il problema non è quello che vedi

Ogni volta che si pulisce una spiaggia, si rimuovono bottiglie, mozziconi e oggetti di plastica di grandi dimensioni portati dal mare. Tuttavia, questa operazione non elimina le microplastiche, minuscole particelle di plastica invisibili a occhio nudo che si disperdono nell’ambiente marino e sulla spiaggia. Questi frammenti sono difficili da individuare e rappresentano una parte nascosta dell'inquinamento che persiste anche dopo le operazioni di pulizia.

C’è una cosa che le pulizie ordinarie degli arenili non riescono a fare. Raccolgono le bottiglie, i mozziconi, le plastiche ingombranti che il mare restituisce dopo ogni mareggiata. Ma la sabbia che portano via, quasi il 60% in peso del materiale raccolto, finisce in discarica insieme ai rifiuti. E le microplastiche, quelle sotto i cinque millimetri, passano attraverso i setacci come se non ci fossero. Il Mediterraneo è un mare chiuso. I rifiuti che vi entrano non escono facilmente: si frammentano, si depositano, si mescolano ai sedimenti. Quello che in superficie sembra un problema estetico, a livello di ecosistema è una contaminazione biochimica.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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