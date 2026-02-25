Barca abbandonata da mesi sulla spiaggia Balnea l' amarezza dei volontari

Una barca abbandonata da mesi sulla spiaggia Balnea crea disagio tra i volontari che lavorano per mantenere l’area. La presenza dell’imbarcazione, lasciata lì senza alcuna cura, rovina il paesaggio e ostacola le attività di inclusione sociale promosse nella zona. Le persone coinvolte nel progetto si sentono frustrate di fronte a questo gesto di incuria, che mette a rischio l’ambiente e la fruibilità dell’area pubblica. La situazione resta irrisolta e richiede interventi immediati.

Deturpare un’area pubblica destinata all’inclusione con una “carretta del mare” abbandonata da mesi non è solo un gesto di incuria, ma un atto di grave inciviltà. Lo ha osservato l'associazione Balnea Aps, dopo un atto incivile per mano di ignoti denunciato da tempo, presso la spiaggia inclusiva di Mercatello: "È un’offesa al decoro urbano, al rispetto delle regole e, soprattutto, alla dignità della collettività che quella spiaggia la vive come spazio di integrazione e accoglienza. -continuano i volontari- I beni comuni appartengono a tutti e devono essere tutelati con senso di responsabilità. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Mercatello, volontari al lavoro sulla spiaggia BalneaI volontari di Nuova Gioventù Balnea, Autismo ogni giorno, Legambiente Orizzonti Salerno e Volontariato Verde Pubblico Salerno hanno ripulito questa mattina la spiaggia Balnea a Mercatello.

I volontari ripuliscono la "Spiaggia Inclusiva Balnea": il videoI volontari di Nuova Gioventù Balnea, Autosmo, Legambiente Orizzonti Salerno e Volontariato Verde Pubblico Salerno hanno ripulito la Spiaggia Inclusiva Balnea, rimuovendo plastica e rifiuti abbandonati.