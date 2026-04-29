Forza Italia accende la sfida | nuova sede per conquistare il territorio

Forza Italia ha annunciato l’apertura di una nuova sede elettorale in via Pugliesi 27, prevista per il 28 aprile. Il commissario Cappelli guiderà la lista per le prossime elezioni comunali nel territorio. La scelta di questa sede mira a rafforzare la presenza del partito nel quartiere e a consolidare il lavoro di campagna elettorale. L’inaugurazione si terrà con la partecipazione di rappresentanti e sostenitori del partito.

? Cosa sapere Forza Italia inaugura nuova sede elettorale in via Pugliesi 27 il 28 aprile.. Il commissario Cappelli guida la lista per le prossime consultazioni comunali nel territorio.. In via Pugliesi 27, l’inaugurazione della nuova sede elettorale di Forza Italia avvenuta il 28 aprile ha segnato l’avvio ufficiale della mobilitazione azzurra per le prossime consultazioni comunali. Il locale, che da ora diventa il fulcro operativo del partito in città, ha accolto nel tardo pomeriggio di ieri un afflusso variegato di sostenitori, militanti e semplici cittadini attratti dalla novità politica nel quartiere. L’evento ha rappresentato il primo tassello concreto di una strategia che punta a radicarsi sul territorio, trasformando uno spazio fisico in un punto di riferimento per l’area moderata.🔗 Leggi su Ameve.eu

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