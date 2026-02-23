Sanità in crisi sicurezza sotto accusa e referendum | Forza Italia accende la sfida in Emilia-Romagna

Forza Italia ha intensificato la sua attività in Emilia-Romagna, accusando la gestione della sanità pubblica di aver causato disservizi alle famiglie. La decisione deriva dalle recenti lamentele di cittadini e operatori, che segnalano lunghe attese e carenze di personale negli ospedali locali. La squadra politica ha annunciato un tour sul territorio per promuovere il Sì al referendum, puntando a rafforzare la presenza nei quartieri. L’obiettivo è coinvolgere direttamente i residenti nelle prossime settimane.

Sanità, welfare e sicurezza al centro della strategia del gruppo in Assemblea legislativa. Al via il tour con Enrico Costa tra Parma e Piacenza, con tappa anche a Bologna Sicurezza, sanità, welfare e referendum costituzionale. Sono questi i pilastri su cui il gruppo di Forza Italia in Regione Emilia-Romagna ha deciso di concentrare la propria azione politica nei prossimi mesi, rilanciando il dialogo con i territori e annunciando un tour per sostenere il Sì alla riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati. Uno dei punti cardine dell’incontro è stato l’avvio ufficiale della mobilitazione per il referendum costituzionale sulla separazione delle carriere tra magistrati requirenti e giudicanti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Sanità, Emilia-Romagna in crisiLa sanità in Emilia-Romagna attraversa un momento di difficoltà, con l’aumento dei costi e dei ticket che colpiscono cittadini e servizi.

Pil in crescita e occupazione al 71,5%: l’Emilia Romagna sfida la crisi globaleL’Emilia-Romagna conferma la sua vitalità economica, sfidando le turbolenze globali.

Sanità in crisi, tra invecchiamento e soldi che mancanoDai dati del nuovo Rapporto sul Razionamento Sanitario, che verranno presentati il prossimo 23 febbraio alla Camera, al ruolo delle Mutue per un approccio ... repubblica.it

Sanità e sicurezza (ma anche Stellantis e scuola): Bonaccini a tutto campo a NichelinoIl presidente del Pd (che in precedenza era stato a Moncalieri) al teatro Superga detta l'agenda politica guardando al voto del 2027: Questa destra si può attaccare e battere. E spiega le ragioni de ... torinoggi.it

Hey Forza Italia Ma il cappellino almeno ve l’hanno regalato - facebook.com facebook

Referendum giustizia, @TommasoCaldero1 (Forza Italia): “È una riforma per il cittadino italiano. Per il cittadino imputato. E tutti possiamo essere imputati” x.com