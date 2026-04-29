Forza Italia a fine maggio in Sicilia un' iniziativa politica dedicata ai giovani

A fine maggio, in Sicilia, si terrà un evento promosso dal commissario regionale di Forza Italia. La manifestazione sarà rivolta ai giovani iscritti al partito e si svolgerà in una località ancora da definire. L'iniziativa è stata annunciata attraverso comunicati ufficiali e rappresenta un momento di incontro tra i militanti giovani e i rappresentanti del partito. Non sono state rese note ulteriori dettagli sul programma o sulle modalità di partecipazione.

A fine maggio un’iniziativa politica organizzata dal commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Nino Minardo, sarà dedicata ai giovani iscritti del partito. La decisione è stata definita nel corso dell’incontro di oggi a Roma con il segretario nazionale dei Giovani di Forza Italia, Simone.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Sicilia, corruzione: ai domiciliari deputato di Forza Italia Michele MancusoLa Squadra mobile di Caltanissetta e lo Sco di Roma hanno eseguito un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale nisseno che dispone gli arresti... Leggi anche: Forza Italia Giovani rafforza la sua presenza in Sicilia: "Ecco la nuova squadra regionale" Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: I giovani di Forza Italia: Il 25 Aprile in piazza con Pd e Anpi: noi antifascisti, sbagliato lasciare questo valore solo alla sinistra; Costa rilancia Forza Italia tra giustizia, fine vita e identità liberale; La lista dei candidati di Forza Italia: non c’è Rita Pieri. Cappelli punzecchia Biffoni: Una nuova stagione dopo una pessima eredità; Laboratorio Milano, Forza Italia ago della bilancia. Per noi è un tema essenziale. La nuova Forza Italia riparte dal fine vitaI due nuovi capigruppo rilanciano sui diritti civili. A Palazzo Madama FI vuole accelerare sul testo sul suicidio assistito, ma tra incomprensioni con gli ... huffingtonpost.it Cambiare nomi non basta: Forza Italia cambi politicaAvvicendati i capigruppo alla Camera e al Senato, ma sul decreto sicurezza il partito ancora si accoda ai pruriti repressivi e giustizialisti della ... huffingtonpost.it “Noi, per cultura e vocazione, siamo la forza politica chiamata a svolgere questo ruolo, nell’interesse del Paese e dell’intero centrodestra”. Stefania Craxi, Capogruppo di Forza Italia al Senato. x.com La capogruppo al Senato: “Sosteniamo la buona spesa che rende Italia e Ue competitive. Completare la riforma della giustizia” Leggi l'articolo #ForzaItalia - facebook.com facebook