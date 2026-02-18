Sicilia corruzione | ai domiciliari deputato di Forza Italia Michele Mancuso

Il deputato di Forza Italia Michele Mancuso è finito agli arresti domiciliari a causa di un'indagine sulla corruzione legata alla gestione dei fondi regionali siciliani. La polizia ha eseguito un’ordinanza del giudice del tribunale di Caltanissetta, che ha deciso di applicare questa misura cautelare. Gli agenti della Squadra mobile di Caltanissetta e dello Sco di Roma hanno portato avanti le operazioni. La decisione arriva nel contesto di un’inchiesta che coinvolge diversi funzionari e politici della regione.

La Squadra mobile di Caltanissetta e lo Sco di Roma hanno eseguito un'ordinanza emessa dal gip del Tribunale nisseno che dispone gli arresti domiciliari per il deputato dell'Assemblea regionale siciliana Michele Mancuso, di Forza Italia, indagato per corruzione per l'esercizio della funzione nell'ambito di un'indagine sulla gestione di fondi regionali. Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Caltanissetta, Mancuso avrebbe ricevuto la somma di 12mila euro consegnata in tre tranche, l'ultima il 5 maggio 2025, per favorire l'associazione Genteemergente, destinataria di fondi pubblici pari a 98mila euro, stanziati con legge regionale per la realizzazione di spettacoli nella provincia di Caltanissetta.