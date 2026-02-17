Forza Italia Giovani rafforza la sua presenza in Sicilia | Ecco la nuova squadra regionale

Forza Italia Giovani ha annunciato la creazione di una nuova squadra regionale in Sicilia, a causa della crescita dei giovani coinvolti nel movimento. La scelta mira a rafforzare la presenza dell’organizzazione in tutte le province dell’isola, dando più spazio ai giovani che si impegnano attivamente. La nuova struttura prevede incarichi specifici e un ruolo più evidente nei territori.

Giacomo Schillaci coordinatore a Palermo. "L'obiettivo - si legge in una nota - è quello di dare maggiore visibilità e responsabilità ai tanti che hanno scelto di aderire al movimento". Tutti i nomi Ad annunciare la nuova squadra dirigente regionale e gli incarichi di coordinamento provinciali è il segretario regionale di Forza Italia Giovani Sicilia, Fabrizio Tantillo. "Questo nuovo assetto organizzativo – afferma – è il risultato di un percorso di confronto finalizzato a rafforzare l'azione politica del movimento giovanile sull'intero territorio siciliano, in linea con il lavoro svolto a livello nazionale.

Giulia Randisi ha assunto il ruolo di segretaria di Forza Italia Giovani ad Agrigento, motivata dalla necessità di rafforzare la presenza del movimento nell’Isola.

