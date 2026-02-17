Forza Italia Giovani rafforza la sua presenza in Sicilia | Ecco la nuova squadra regionale
Forza Italia Giovani ha annunciato la creazione di una nuova squadra regionale in Sicilia, a causa della crescita dei giovani coinvolti nel movimento. La scelta mira a rafforzare la presenza dell’organizzazione in tutte le province dell’isola, dando più spazio ai giovani che si impegnano attivamente. La nuova struttura prevede incarichi specifici e un ruolo più evidente nei territori.
Giacomo Schillaci coordinatore a Palermo. "L'obiettivo - si legge in una nota - è quello di dare maggiore visibilità e responsabilità ai tanti che hanno scelto di aderire al movimento". Tutti i nomi Ad annunciare la nuova squadra dirigente regionale e gli incarichi di coordinamento provinciali è il segretario regionale di Forza Italia Giovani Sicilia, Fabrizio Tantillo. “Questo nuovo assetto organizzativo – afferma – è il risultato di un percorso di confronto finalizzato a rafforzare l’azione politica del movimento giovanile sull’intero territorio siciliano, in linea con il lavoro svolto a livello nazionale.🔗 Leggi su Palermotoday.it
L'anconetana Giulia Fedele è la nuova segretaria regionale di Forza Italia Giovani
Forza Italia Giovani si rafforza nell’Isola, Giulia Randisi nuova segretaria ad Agrigento
Giulia Randisi ha assunto il ruolo di segretaria di Forza Italia Giovani ad Agrigento, motivata dalla necessità di rafforzare la presenza del movimento nell’Isola.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cannizzaro rafforza Forza Italia in Calabria, Martino: Aprire ai giovani per crescere e attrarre consenso; Forza Italia Giovani Parma: Oltretorrente, servono responsabilità amministrativa e risultati concreti; Forza Italia Giovani: lo sport al centro del futuro di Lamezia; Referendum Giustizia, Forza Italia rafforza i Comitati per il Sì nel Sannio.
FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «HIV, BICCHIELLI (FI): SVOLTA SU PREVENZIONE E TEST DAI 14 ANNI»Lo ha detto il deputato di Forza Italia Pino Bicchielli, intervenendo oggi in Aula alla Camera in discussione generale sulla proposta di legge a prima firma dell’onorevole Mauro D’Attis per il ... agenziagiornalisticaopinione.it
Forza Italia Giovani in Sicilia, nuovi dirigenti e coordinatori: i nomiLo dichiara il segretario regionale di Forza Italia Giovani Sicilia, Fabrizio Tantillo, che ha reso nota la nuova squadra dirigente regionale e gli incarichi di coordinamento nelle diverse province. livesicilia.it
Lo dichiara il segretario regionale di Forza Italia Giovani Sicilia, Fabrizio Tantillo, che ha reso nota la nuova squadra dirigente regionale e gli incarichi di coordinamento nelle diverse province facebook
Forza Italia, che riceve ogni anno contributi da 100.000 euro cadauno, ha chiesto a Nordio di sapere chi sono i privati cittadini che vogliono dare con PayPal un piccolo contributo di massimo 100 euro al Comitato per ll No promosso dall’Anm. Sono proprio sen x.com