Dopo due giorni di riposo, la squadra si prepara per i playoff che inizieranno giovedì 7 maggio. Le parole dell’allenatore continuano a circolare tra i membri del team e i tifosi, mentre l’obiettivo rimane chiaro. La formazione si concentra sull’impegno imminente, consapevole delle sfide che la attendono. La data di inizio delle partite ufficiali è ormai vicina e si attende il via alle competizioni ufficiali.

Sarà che la squadra, che riprende dopo due giorni di riposo, vede ancora lontano il prossimo appuntamento, fissato per giovedì 7 maggio, ma l’onda delle parole di Attilio Caja riecheggiano nell’etere. Le dichiarazioni del coach pavese hanno scatenato la reazioni dei social tra chi è e resta a favore del tecnico e chi è dalla parte dell’azionista di maggioranza Gentilini ritenendo le parole del tecnico fuori luogo. Tra gli uni e gli altri c’è chi ha in mente solo la Fortitudo, disposto magari a chiudere un occhio su certi eccessi che possono esserci stati tra gli attori di questa e altre vicende che non fanno il bene della società. La situazione che si è cristallizzata assomiglia a quella tra moglie e marito separati in casa che aspettano solo che il figlio diventi maggiorenne per poi prendere ognuno la propria strada.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fortitudo, due anime e un obiettivo. E dal 7 maggio scattano i playoff

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