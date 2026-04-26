Oggi alle 18, la Fortitudo Flats Service scende in campo all’Unieuro Arena di Forlì per affrontare i padroni di casa. La squadra di Attilio Caja cerca di ottenere una vittoria che potrebbe garantire la promozione diretta o, in alternativa, l’ingresso ai playoff. La partita rappresenta un momento chiave della stagione, con i risultati che determineranno la posizione finale nel campionato.

Promozione diretta oppure playoff. Oggi è il giorno dei verdetti per la Fortitudo Flats Service. Alle 18 la formazione di Attilio Caja all’ Unieuro Arena di Forlì affronta i romagnoli, con intatto il sogno promozione diretta. Seguiti da oltre 550 tifosi, i biancoblù hanno diritto e dovere di credere nella promozione diretta. Anche se il destino della Effe dipende dai risultati che arriveranno da Rimini e Livorno dove saranno impegnate Scafati e Pesaro. Con le rivali avanti di due punti, la Fortitudo per centrare la promozione diretta deve vincere a Forlì, cosa che assicurerebbe almeno il terzo posto, e sperare che Pesaro e Scafati escano sconfitte in questa ultima giornata di regular season.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fortitudo, l’obiettivo è doppio. Promozione e griglia playoff

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