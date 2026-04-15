A partire dal 16 maggio, entreranno in vigore nuove norme che modificaranno la regolamentazione della circolazione dei monopattini elettrici in Italia. Questi cambiamenti interesseranno tutto il territorio nazionale, inclusa la regione dell’Alto Adige, e prevedono l’introduzione di alcuni vincoli specifici per gli utenti. La novità normativa riguarda tutti coloro che utilizzano questo mezzo di trasporto, con l’obiettivo di regolamentare meglio l’utilizzo e la sicurezza.

Dal 16 maggio prossimo, la circolazione dei monopattini elettrici subirà una trasformazione normativa radicale su tutto il territorio nazionale, con l’introduzione di nuovi vincoli che interesseranno direttamente anche gli utenti dell’Alto Adige. Le misure, mirate a elevare i livelli di sicurezza stradale e a rendere più semplice l’identificazione dei mezzi, imporranno l’uso del casco, la sottoscrizione di una copertura assicurativa e l’apposizione di un contrassegno identificativo. Nuovi obblighi per la micromobilità: tra identificazione e protezione individuale. Il quadro normativo si sta evolvendo verso una gestione più rigorosa della mobilità leggera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monopattini elettrici: dal 16 maggio scattano i nuovi obblighi

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