Sinner batte Michelsen e si qualifica per i quarti del Miami Open

Jannik Sinner ha vinto il suo match e si è qualificato per i quarti di finale del Miami Open, torneo Masters 1000 che si svolge sull cemento dell'Hard Rock Stadium. La competizione, con un montepremi complessivo di 9 milioni di dollari, prosegue con i confronti tra i migliori giocatori del circuito. Sinner ha affrontato e battuto un avversario in un match deciso nel corso della partita.

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jannik Sinner sbarca nei quarti di finale del “Miami Open”, secondo Masters 1000 della stagione, che si sta disputando sul cemento dell'Hard Rock Stadium (con montepremi totale pari a 9.415.725 dollari). Il 24enne fuoriclasse di San Candido, numero 2 del ranking Atp e del tabellone, ha superato negli ottavi lo statunitense Alex Michelsen, 40esimo della classifica mondiale, con il punteggio di 7-5 7-6(4), dopo un'ora e 41 minuti di gioco. Per il campione altoatesino, reduce dal trionfo a Indian Wells, si tratta del 20esimo quarto in un Masters 1000; l'azzurro ha inoltre vinto gli ultimi 28 set consecutivi nei Masters 1000, dal secondo turno di Parigi 2025: è un record senza eguali dal 1990, quando è stata introdotta questa categoria di tornei. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sinner batte Michelsen e si qualifica per i quarti del Miami Open Articoli correlati Sinner rullo compressore, batte Mouet e va agli ottavi dell’Open di Miami. Affronterà lo statunitense MichelsenMiami, 24 marzo 2026 – Jannik Sinner ha battuto il francese Corentin Moutet, numero 33 del mondo, centrando la qualificazione agli ottavi del "Miami... Sinner-Michelsen al Miami Open 2026: quando si gioca e dove vederla in tv e in streamingJannik Sinner prosegue il cammino al Miami Open 2026e approda senza problemi agli ottavi di finale. Tutti gli aggiornamenti su Miami Open Temi più discussi: Miami, stasera Sinner sfida Michelsen negli ottavi di finale; Sinner sfida Michelsen agli ottavi: oggi in campo dopo le 21.00; Sinner batte Moutet, 13 vittorie consecutive senza perdere un set: Ma non gioco per i record. Ora agli otta…; ++ Tennis: Sinner batte Michelsen in 2 set e va ai quarti di Miami ++. Sinner non sbaglia, batte Michelsen (soffrendo) e vola ai quarti a MianiTennis | ATP | Jannik Sinner stringe i denti ma centra i quarti di finale al Miami Open, superando Alex Michelsen con il punteggio di 7-5 7-6. Per l’azzurro è la ... oktennis.it Sinner batte Michelsen in 2 set e va ai quarti di Miami(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Jannik Sinner avanza ai quarti di finale di Miami, battendo lo statunitense Alex Michelsen con il punteggio di 7-5 7-6. Per ... sport.tiscali.it MIAMI OPEN: QUARTI PER SINNER Ancora una prova di forza mostruosa per Jannik Sinner a Miami! Anche quando l'americano Michelsen prova a scappare (avanti 5-2 nel secondo set), l'azzurro rimane di ghiaccio: rimonta, chiude 7-5, 7-6 e vola ai quarti - facebook.com facebook Vittorie Atp di #Landaluce prima di Miami: 2 su 15. Vittorie contro Top 50 prima di Miami: 0 su 4. In 3 giorni ha sconfitto 2 Top 20 (Darderi e Khachanov) e Korda. Lo spagnolo è il quinto qualificato nella storia del Miami Open a raggiungere i quarti di finale dopo x.com