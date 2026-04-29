La Nissan partecipa ai Round 7 e 8 della Formula E a Berlino, disputati sul tracciato di Tempelhof. La squadra si prepara a mettere alla prova le proprie vetture su un circuito di asfalto duro, con l’obiettivo di ottenere risultati nelle prossime gare. L’evento si svolge nel fine settimana, con le competizioni che prevedono due round consecutivi sulla pista cittadina.

? Cosa sapere Nissan Formula E affronta i Round 7 e 8 a Berlino questo fine settimana.. Il team punta a convertire la velocità in gara sul cemento di Tempelhof.. Il Nissan Formula E Team riprende la sua corsa nel campionato ABB FIA Formula E 202526 questo fine settimana a Berlino, dove Oliver Rowland e Norman Nato affronteranno i Round 7 e 8 sul tracciato dell’ex aeroporto di Tempelhof. Dopo una sosta tecnica durata sei settimane, la scuderia giapponese approda in Germania con l’obiettivo di trasformare le prestazioni mostrate durante le sessioni di qualifica in risultati concreti in gara. Il weekend berlinese rappresenta un momento cruciale per il team, che punta a ritrovare quella continuità necessaria per consolidare il lavoro svolto nella prima parte della stagione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Formula E a Berlino: la Nissan sfida l’asfalto duro di Tempelhof

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