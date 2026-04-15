Record di longevità a Berlino | la gorilla che sfida i 70 anni

Una gorilla dello zoo di Berlino ha raggiunto il 69° anniversario, battendo un record di longevità per la sua specie. La notizia ha attirato l’attenzione di zoologi e appassionati, che hanno celebrato questa tappa significativa. La scimmia ha trascorso gran parte della vita in cattività, diventando un esempio di lunga permanenza in un ambiente controllato. La sua età rappresenta un caso eccezionale nel mondo animale e zoologico.

Un traguardo che sfida le leggi della natura ha sorpreso gli esperti zoologici di Berlino: Fatou, una gorilla che vive nello zoo della capitale tedesca, ha festeggiato il suo 69° compleanno. L’esemplare, giunto nella struttura nel 1959, rappresenta un caso unico di longevità, avendo superato abbondantemente la media biologica della sua specie, che solitamente si attesta tra i 35 e i 40 anni. Gestione clinica e adattamento dietetico per una longevità eccezionale. La cura dedicata alla gorilla più longeva al mondo richiede una gestione meticolosa, coordinata dalla curatrice Jennifer Hahn, che monitora costantemente lo stato di salute dell’animale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Record di longevità a Berlino: la gorilla che sfida i 70 anni Leggi anche: Fatou, la gorilla più anziana del mondo in cattività, compie 69 anni allo Zoo di Berlino Russo a 44 anni: sfida il record di longevità nel calcioFrancesco Russo, portiere classe 1981, continua la sua avventura calcistica difendendo i pali del Giubiasco in Svizzera.