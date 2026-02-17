Ben Tara | Sfida impegnativa contro Berlino giocano per la qualificazione

Ben Tara ha annunciato che i block devils affrontano una partita difficile contro Berlino, decisiva per la qualificazione alla fase successiva. La squadra belga si trova in trasferta nella capitale tedesca, dove domani alle 19:30 scenderà in campo per l’ultimo match della fase a gironi della Champions League. La partita rappresenta un’occasione importante per i ragazzi di coach Verhees di consolidare il secondo posto nel girone.

i block devils sono in trasferta a berlino per chiudere la fase a gironi della champions league. la sfida, in programma domani sera alle 19:30, opporrà la squadra italiana alla formazione tedesca guidata dal brasiliano Alexandre Leal, dopo l’esonero di Joel Banks avvenuto una settimana prima dell’incontro d’andata contro perugia. la sir sicoma monini ha già blindato l’accesso ai quarti di finale, ma l’obiettivo resta quello di consolidare la leadership della pool c e ottenere una posizione di privilegio tra le migliori prime dei cinque gironi. il contesto resta competitivo e la chiusura della fase a gironi assume un peso specifico rilevante per entrambe le formazioni. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Champions League, la Sir Sicoma Monini Perugia a Berlino per un match di grande importanza. Ben Tara fiduciosoLa Sir Sicoma Monini Perugia si trova a Berlino per una partita decisiva in Champions League, a causa della possibilità di assicurarsi il primato nella regular season.

