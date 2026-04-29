Formazione futuri manager del turismo | bando per diplomati e laureati

Tra giugno e settembre 2026 partiranno i primi corsi di formazione dedicati al management del turismo, rivolti a diplomati e laureati. Questi programmi sono stati progettati per rispondere alla domanda di professionisti qualificati in settori ancora carenti, con l’obiettivo di preparare i futuri manager del turismo. I corsi mirano a formare figure specializzate in risposta alle esigenze del mercato e alle nuove sfide del settore.

Tra giugno e settembre 2026 partiranno i primi corsi di formazione per il management del turismo dedicati ai profili più richiesti dal mercato ma che ancora non ci sono. Sono ‘commis di cucina’ e ‘revenue manager’ nel marketing management e sono stati messi a punto da Universitas Mercatorum, ateneo digitale fondato dal sistema delle camere di commercio, in collaborazione con Federalberghi e Campus Principe di Napoli. I 60 posti disponibili sono gratuiti e sono finanziati con i fondi del ministero del Turismo. I corsi sono rivolti a occupati e disoccupati su scala nazionale, diplomati o laureati, con attività di didattica a distanza e in presenza e residenza presso il campus stesso.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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