ecco i manager del turismo assisi laboratorio per la formazione di tecnici

Assisi si conferma come punto di riferimento nel settore del turismo, attirando visitatori da tutto il mondo. La città si distingue anche per il suo ruolo come centro di formazione, dove vengono preparati i futuri tecnici e manager del settore. La presenza di strutture dedicate e programmi specializzati contribuisce a rafforzare questa vocazione, rendendo il territorio un vero e proprio polo di sviluppo e innovazione nel turismo.

Assisi, città che richiama visitatori da ogni angolo del mondo, da anni è laboratorio per l’analisi del fenomeno turistico e per la formazione manageriale nel settore. E ora la città di san Francesco e l’Umbria rilanciano la propria vocazione storica e si candidano a diventare centro nazionale della formazione manageriale nel turismo. In particolare con un appuntamento sul tema “Il futuro del turismo è ora“ per evidenziare come l’intelligenza artificiale e le tecnologie digitali immersive stanno cambiando il settore. Sarà una giornata di studio e di orientamento le per scuole secondarie di secondo grado sulle tendenze e le opportunità del settore turistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

