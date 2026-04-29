Forlì Scaccabarozzi esulta | È stato bello esserci

A Forlì, il centrocampista ha commentato con entusiasmo la sua presenza in campo, dopo aver disputato sette partite e segnato un gol. Nonostante le 401 minuti complessivi, molti ritengono che il suo rendimento non abbia ancora mostrato tutto il suo potenziale. La sua gioia nel partecipare alle partite è evidente, ma si continua a discutere sulle possibilità di miglioramento e sull’impatto reale che può avere in futuro.

Sette apparizioni, un gol e la sensazione diffusa di un potenziale praticamente inespresso. Troppo pochi 401’ per consentire a Jacopo Scaccabarozzi di trasformare lampi in certezze. Giunto a Forlì dal Pontedera sul gong del mercato invernale, il 31enne centrocampista lecchese, frenato da una fastidiosa tendinite, ha fornito solo un saggio del suo vasto repertorio, accumulato in oltre due lustri di onorata militanza in serie C. "Sono rammaricato per il problema fisico che mi ha limitato tanto, anche perché ero partito bene, ma sono molto soddisfatto della salvezza ottenuta dalla squadra con un turno d’anticipo", scandisce Scaccabarozzi. Che fa chiarezza sulla propria situazione contrattuale: "Ho firmato per un anno e mezzo, quindi sono legato al Forlì anche per la prossima stagione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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