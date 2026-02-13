Le pagelle di Forlì-Pontedera fioccano i 7 | il migliore in campo è Scaccabarozzi

Le pagelle di Forlì-Pontedera, fioccano i 7: il migliore in campo è Scaccabarozzi. Marco Scaccabarozzi si distingue per aver segnato al 43° minuto, aprendo le marcature e dando il tono al match, che il Forlì ha poi chiuso con il gol di Ilari all’88°, lasciando il Pontedera senza possibilità di recupero. Grazie alle reti dei due uomini, la squadra di casa ha conquistato una vittoria netta e meritata.

Grazie alle reti di Scaccabarozzi al 43° e di Ilari all'88° il Forlì liquida la pratica Pontedera con un netto 2 a 0. Biancorossi che salgono a quota 29 punti in classifica, cinque in più della zona playout. MARTELLI 6,5: Inoperoso per buona parte del match si sporca i guantoni solo per un paio di uscite alte gestite senza particolari problemi. MANDRELLI 6,5: Da buon gregario non fa rimpiangere l'assenza di Manetti ed anzi offre una gara solida e ordinata: usato sicuro! PALOMBA 7: Pare che Guido Crosetto voglia passargli il testimone come Ministro della Difesa: insuperabile! ELIA 7: Se Palomba sarà nominato Ministro è chiaro che il compagno di reparto Elia sarà il Vice: in mezzo a quei due non passa uno spillo. MANETTI 7: Ammonito in avvio, gestisce la gara in maniera attenta e decisa; lungo la sua fascia di competenza è un rullo compressore, va vicinissimo al raddoppio. PALOMBA 7,5: Ministro insindacabile ...