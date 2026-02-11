Domani alle 18 al ‘Morgagni’ di Forlì si gioca una partita che vale molto di più dei tre punti. I biancorossi affrontano il Pontedera con un occhio al passato e uno al presente, in una sfida che può decidere la salvezza. Per Jacopo Scaccabarozzi, arrivato in gennaio e tra i protagonisti del mercato di riparazione, questa gara rappresenta un momento importante. Il suo ritorno in campo spinge i tifosi a sperare che il presente possa superare le ombre del passato.

Il presente che fa i conti col passato in un crocevia salvezza che non ammette distrazioni. Forlì-Pontedera, match valevole per la 26ª giornata di serie C, in programma domani (ore 18) al ‘Morgagni’, non sarà una partita qualsiasi per Jacopo Scaccabarozzi, ultimo colpo del massivo mercato di riparazione biancorosso. "Non mi sarei mai aspettato di incontrare la mia ex squadra dopo soli dieci giorni dall’addio, però sono cose che fanno parte del calcio ", scandisce la 31enne mezzala di Lecco. Che non esclude di esultare nel caso in cui dovesse bucare la porta nemica ("prima deve capitare, poi ci penserò. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Brividi per Scaccabarozzi: "Forlì, sfido il mio passato"

Il Forlì ha chiuso in extremis con un colpo a sorpresa: ha preso il trequartista Scaccabarozzi.

Questa sera il Forlì torna in campo per una partita fondamentale.

L'estro di Scaccabarozzi al servizio del Forlì: Bene a Pesaro ma giovedì bisogna vincereAd arrivare come colpo di mercato last minute in casa Forlì Calcio è stato il centrocampista classe 1994 Jacopo Scaccabarozzi sceso già in campo nel pari di domenica sera in casa della Vis Pesaro ... forlitoday.it

In extremis ennesimo colpo del Forlì. Preso il trequartista ScaccabarozziUn colpo inatteso (Scaccabarozzi) e due cessioni annunciate (Graziani e Scorza). È questo il bilancio dell’ultima, frenetica, giornata della massiva sessione di mercato invernale del Forlì. Che si chi ... ilrestodelcarlino.it