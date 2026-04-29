Forbidden Fruit | Zehra ingannata da Nadir il segreto della misteriosa Z!

Zehra si trova coinvolta in una complicata vicenda legata a Nadir, con un contatto nascosto nel suo telefono che solleva molte domande. La presenza di una misteriosa “Z” rappresenta un elemento chiave nel quadro degli eventi. Le indagini rivelano che Zehra potrebbe essere stata ingannata e che c’è un piano che la coinvolge in modo pericoloso, legato alle comunicazioni riservate tra i due.

Scopri cosa si nasconde dietro il contatto segreto nel telefono di Nadir e perché Zehra è al centro di un piano pericoloso. Un intreccio fatto di manipolazione, fiducia e inganni che potrebbe distruggere gli equilibri della famiglia Argun. Nelle nuove puntate di Forbidden Fruit, la tensione cresce attorno a Nadir, tornato a Istanbul con un piano ben preciso. Il suo obiettivo è chiaro: mettere Halit con le spalle al muro, e per farlo ha stretto un’alleanza strategica con Sahika. Ma dietro le sue mosse si nasconde un dettaglio inquietante che Ender è pronta a scoprire. Un nome nascosto dietro una lettera. Ender, sempre attenta e diffidente, nota qualcosa di sospetto nel comportamento di Nadir.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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