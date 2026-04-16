Oggi, giovedì 16 aprile 2026, viene trasmesso un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15. In questa puntata, vengono approfonditi i rapporti tra Lila e Yigit, che continuano a mantenere un legame forte. Nel frattempo, Yildiz si trova esclusa dai rapporti tra Zehra e Akin. La trama si sviluppa concentrandosi su questi aspetti, senza altri dettagli narrativi forniti.

Va in onda oggi, giovedì 16 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che dopo l'arresto della moglie e della figlia Halit si precipiterà nella stazione di Polizia. Yildiz e Zehra sono rimaste coinvolte in una retata della Polizia dopo essere state ingannate da Ender che ha fatto mandare alla moglie di Halit un invito ad un falso evento di beneficienza. Zehra e Yildiz si trovavano in un casinò clandestino gestito da Nadir, quando Halit andrà a prenderle la moglie si dirà convinta che a fare la soffiata per incastrarle è stata Ender. Intanto ci sarà un nuovo confronto tra Lila e Yigit, nonostante abbiano divorziato i due capiranno di amarsi ancora.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden fruit, spoiler 16 aprile 2026: Lila e Yigit si amano ancora, Yildiz esclusa da Zehra e Akin

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