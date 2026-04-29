Questo fine settimana vede due squadre under 17 di football americano impegnate a Ancona, con incontri che si svolgono in diverse località e orari. Le partite tra le Fenici e le Aquile si inseriscono in un calendario ricco di appuntamenti, offrendo l’occasione di seguire le sfide di questa categoria giovanile. Le gare si svolgono in un contesto di crescita e confronto tra le squadre, con i giovani atleti protagonisti sul campo.

Ci sono weekend che si raccontano con i numeri, e ci sono weekend che si raccontano con qualcos’altro. Quello appena trascorso è stato entrambe le cose. Tre squadre in campo, due città, storie diverse — e un filo rosso che le unisce: le Txt Aquile Ferrara non si siedono mai. Sabato ad Ancona, le Fenici scendono in campo con il peso di una sveglia troppo presto e di chilometri che pesano più del playbook. La prima partita contro le Dolphins lo dice chiaro: 6 a 28. Non è la squadra che abbiamo visto a Ferrara. La partenza notturna da casa ha lasciato il segno — la concentrazione si costruisce anche nelle ore prima del kickoff, e quando quelle mancano, si sente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Football Americano. Fenici e Aquile under 17 ad Ancona. Un week end su diversi fronti

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