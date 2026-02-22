Football americano | arriverà lunedì ad Ancona In High School ha giocato sia in difesa che in attacco Gls Dolphins si assicurano l’americano Blackburn Da Colorado uno dei migliori prospetti della Ncaa

Il giocatore americano Blackburn, proveniente dal Colorado, si unisce ai Dolphins di Ancona, portando con sé esperienze sia in attacco che in difesa. La sua scelta di trasferirsi in Italia deriva dalla volontà di mettersi alla prova in un campionato competitivo. Blackburn si è distinto nel settore universitario e ora si prepara a debuttare con la nuova squadra. La sua presenza potrebbe influenzare notevolmente le future partite del torneo.

Giorni particolari per il massimo campionato italiano di football americano. La crisi di Varese a due settimane dall’inizio del torneo è stata assorbita dalla Lega IFL con una soluzione draconiana che vedrà l’esclusione dei lombardi dal campionato e la riduzione del torneo a nove squadre. In queste ore la vera notizia che tiene banco in casa GLS Dolphins è la firma dell’ingaggio del terzo americano per il team del presidente Rosati, il giocatore più difficile da reperire perché, da regolamento, deve essere dotato di passaporto italiano: il cosiddetto oriundo. E lo scouting team dei GLS Dolphins dopo una corte serrata è riuscita a chiudere l’intesa con la safety dei Colorado State Rams, Division I FBS, Henry Joseph Blackburn. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

