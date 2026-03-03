Stadio San Nicola pronto il piano per la nuova concessione | canone fisso da 110mila euro l’anno

Il Comune di Bari ha predisposto il nuovo piano per l’affidamento della gestione dello stadio San Nicola, prevedendo un canone fisso di 110 mila euro all’anno. La procedura si svolge attraverso una gara pubblica, con l’obiettivo di affidare ufficialmente la gestione dell’impianto a un soggetto incaricato. La decisione è stata comunicata in vista dell’avvio delle procedure di affidamento.

Il Comune di Bari accelera sulla nuova procedura a evidenza pubblica per l’affidamento della gestione dello stadio San Nicola. Nel pomeriggio di ieri, lunedì 2 marzo, il sindaco Vito Leccese ha illustrato ai consiglieri di maggioranza il Pef (Piano economico-finanziario) relativo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

