Fondo pensione Espero per la scuola l’Inps introduce il silenzio-assenso per l’adesione

Luca Bianchi, insegnante di Milano, ha scoperto che può aderire al fondo pensione Espero senza dover compilare formalità grazie alla nuova procedura di silenzio-assenso introdotta dall’Inps, che ha pubblicato le istruzioni operative per semplificare l’adesione dei lavoratori della scuola.

L’Inps ha pubblicato le istruzioni operative per l’adesione al Fondo pensione Espero con il meccanismo del silenzio-assenso. Con il messaggio ufficiale n. 516 del 12 febbraio, l’istituto di previdenza si riferisce in particolare ai lavoratori della scuola assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2019 in poi, confermando e precisando quanto previsto dall’ accordo tra ministero, sindacati e Agenzia ARAN. La specifica sul silenzio-assenso indica che il lavoratore viene iscritto automaticamente al Fondo se non comunica esplicitamente la sua scelta nei termini previsti. L’obiettivo dichiarato è favorire l’adesione alla previdenza complementare e semplificare le procedure amministrative. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Dal 1° luglio scatta il silenzio-assenso per i neoassunti e i dipendenti.

