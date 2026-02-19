Elezioni il Pd indica all’Alleanza Progressista Vincenzo Ceccarelli come candidato a Sindaco

Il Partito Democratico di Arezzo ha scelto Vincenzo Ceccarelli come candidato a Sindaco per le elezioni del 2026. La decisione è arrivata durante l’assemblea del partito, che ha approvato all’unanimità la sua candidatura. Ceccarelli, già assessore regionale, ha promesso di lavorare per migliorare i servizi pubblici e rafforzare le infrastrutture della città. La sua proposta è ora ufficiale e pronta a confrontarsi con gli altri schieramenti, mentre la campagna elettorale comincia a prendere forma. La corsa verso il nuovo sindaco è appena iniziata.

Arezzo,19 febbraio 2026 – Elezioni amministrative 2026: l'Assemblea comunale del Partito Democratico indica all'Alleanza Progressista V incenzo Ceccarelli c ome proposta di candidatura a Sindaco. L'Assemblea comunale del Partito Democratico di Arezzo, riunita in vista delle elezioni amministrative del 2026, al termine di un confronto ampio, partecipato e appassionato, ha indicato la candidatura di Vincenzo Ceccarelli a Sindaco di Arezzo. Si tratta di una candidatura autorevole, individuata come la proposta politica unica ed unitaria del Partito Democratico da portare al confronto con le forze dell'Alleanza Progressista, con l'obiettivo di costruire un'alternativa credibile e competitiva all'attuale amministrazione di centrodestra e di interpretare la domanda di cambiamento presente in città.