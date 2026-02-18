Fondazione CR Firenze apre la nuova edizione del bando Spettacolo dal Vivo
Arezzo, 18 febbraio 2026 – Fondazione CR Firenze conferma anche per il 2026 il suo impegno a sostegno del settore dello spettacolo dal vivo, lanciando il bando "Spettacolo dal Vivo" rivolto a organizzazioni che operano in maniera professionale nei comparti di teatro, danza e musica. Il Bando si rivolge a soggetti attivi nei territori di Firenze e Città Metropolitana, Arezzo e provincia, Grosseto e provincia, che siano in possesso di specifici requisiti formali, tra cui aver maturato almeno 100 giornate lavorative nell'ultimo triennio e natura professionale delle attività con rispetto dei contratti nazionali di categoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
