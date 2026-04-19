Giovedì 16 aprile, presso l’Auditorium di Carugate, è stato presentato il Bilancio Sociale 2025 di BCC Milano. Nel documento si evidenzia come l’istituto abbia destinato 2,6 milioni di euro al supporto di iniziative locali nell’ultimo anno. Durante l’evento è stata anche annunciata la creazione di una nuova Fondazione sociale con l’obiettivo di sviluppare progetti a favore della comunità.

Giovedì 16 aprile, presso l’Auditorium di Carugate, è stato presentato il Bilancio Sociale 2025 di BCC Milano, un documento che mette in luce come l’istituto abbia destinato complessivamente 2,6 milioni di euro al sostegno del territorio durante l’ultimo anno. Davanti a una platea di oltre trecento persone, composte da amministratori locali, rappresentanti del Terzo Settore e Soci, la Banca ha illustrato come la propria solidità finanziaria si trasformi in risorse concrete per le comunità lombarde, grazie anche all’operatività della nuova Fondazione BCC Milano. La nuova architettura della solidarietà tra Fondazione e sportelli. Il dato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - BCC Milano: 2,6 milioni per il territorio e nuova Fondazione sociale

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