Apre un nuovo negozio alle porte di Monza | si cercano 9 persone da assumere

MediaWorld apre un nuovo negozio a Vaprio d’Adda, causando l’interesse dei residenti e dei lavoratori locali. Il punto vendita, situato in via Milano 7, inizierà le attività il 2 aprile e cerca nove persone da assumere. La decisione di ampliare la presenza nella zona deriva dalla crescente domanda di elettronica di consumo tra i clienti. La campagna di assunzioni è già in corso, attirando candidati interessati a entrare nel settore.

Il punto vendita, firmato MediaWorld, aprirà il 2 aprile. Le selezioni MediaWorld apre un nuovo negozio a Vaprio d'Adda (Milano), alle porte della Brianza. E assume. Sono nove i profili ricercati: due team leader e sette addetti vendita. Le candidature sono aperte a tutti i residenti in Italia, con particolare attenzione ai profili locali. Tutte le informazioni sono disponibili nella sezione “Lavora con noi” del sito MediaWorld. Il nuovo negozio - precisano dal marchio - si inserisce nel percorso di consolidamento della presenza di MediaWorld in Lombardia. “Aprire un nuovo punto vendita significa prima di tutto costruire una squadra solida e motivata” commenta Alessandra Bergamo, Hr director di MediaWorld Italia. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

