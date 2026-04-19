Omicidio Dino Carta a Foggia appello della moglie del personal trainer | Dimostrate coraggio e testimoniate

La moglie di Dino Spada, il personal trainer assassinato a Foggia, ha rivolto un appello alla popolazione chiedendo di testimoniare e di dimostrare coraggio. La donna ha parlato in occasione di una manifestazione pubblica, sottolineando l’importanza di collaborare con le forze dell’ordine per fare luce sulla vicenda. La sua richiesta si rivolge a chi abbia visto o sappia qualcosa che possa contribuire all’indagine in corso.

Sara Traisci, la moglie del personal trainer di 42 anni Dino Carta ucciso a Foggia il 13 aprile, rivolge un appello alla cittadinanza a pochi giorni dall’omicidio del marito. Lo fa attraverso il suo avvocato Michele Vaira con queste parole: “Chiedo a Foggia e ai suoi cittadini, che sono persone oneste e generose, di dimostrare anche tutto il loro coraggio e di testimoniare“. Le indagini non si fermano: gli investigatori cercano di identificare un uomo con il volto coperto che 40 secondi prima del delitto è stato immortalato mentre transitava in bicicletta. L’appello della moglie Sara Traisci Come riporta TgCom24, domenica 19 aprili Sara Traisci, la moglie di Dino Carta, ha lanciato un appello per chiedere verità per l’omicidio del marito Dino Carta, ucciso il 13 aprile a Foggia.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Omicidio Dino Carta a Foggia, appello della moglie del personal trainer: "Dimostrate coraggio e testimoniate" Notizie correlate Omicidio Dino Carta a Foggia, possibile legame con la morte di un uomo caduto dal balcone del personal trainerProseguono le indagini per fare luce sull’omicidio di Annibale “Dino” Carta, il personal trainer di 42 anni trucidato a colpi di arma da fuoco nella... Foggia, personal trainer ucciso sotto casa: Annibale “Dino” Carta freddato mentre portava il cane a spassoOmicidio in via Caracciolo: cosa è successo davvero Gli spari, un uomo sull’asfalto e la tragedia in pochi istanti nella tarda serata di lunedì 13... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Omicidio personal trainer: l'audio al vaglio dei Ris, disposta l'autopsia sul corpo di Dino Carta - FoggiaToday; Omicidio di Dino Carta a Foggia, un sospettato per la morte del personal trainer; Omicidio del personal trainer Dino Carta a Foggia: ecco le immagini del presunto killer ripreso in monopattino; Ore 14 2025/26 - Dino ucciso a Foggia: il video esclusivo degli istanti dell'omicidio - 15/04/2026 - Video. Omicidio Dino Carta a Foggia, appello della moglie del personal trainer: Dimostrate coraggio e testimoniateSara Traisci, la moglie del personal trainer di 42 anni Dino Carta ucciso a Foggia il 13 aprile, rivolge un appello alla cittadinanza a pochi giorni dall’omicidio del marito. Lo fa attraverso il suo ... virgilio.it Omicidio di Dino Carta a Foggia, un sospettato per la morte del personal trainerC’è un sospettato per la morte di Annibale Carta, detto Dino, a Foggia. Il personal trainer di 42 anni è stato ucciso con dei colpi di pistola alle spalle la sera del 13 aprile mentre portava a spasso ... tg24.sky.it “Mio marito era felice, non aveva nemici” È passata quasi una settimana dall’omicidio di Dino Carta e non c’è ancora una verità. La moglie Sara Traisci chiede “meno omerta e più coraggio” e invita chi sa a parlare - facebook.com facebook Omicidio Dino Carta, il dolore della moglie al Tg1: "Spero di affrontare il futuro con l'aiuto del signore" x.com