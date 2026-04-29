A Foggia, i cittadini interessati a ritirare i compensi relativi al referendum potranno farlo presso la filiale UniCredit in Piazza Giordano dal 11 al 15 maggio. Le operazioni si svolgeranno negli orari di apertura della filiale, senza necessità di prenotazione. La procedura riguarda esclusivamente il ritiro di eventuali somme dovute ai partecipanti e si svolge in modo diretto presso la sede bancaria.

? Cosa sapere Foggia, ritiro compensi referendum dal 11 al 15 maggio presso filiale UniCredit in Piazza Giordano.. Pagamenti in contanti per scrutatori senza IBAN secondo calendario basato su ordine alfabetico dei cognomi.. I compensi per i presidenti di seggio e gli scrutatori che hanno lavorato al referendum del 22 e 23 marzo 2026 sono ora in fase di liquidazione presso la sede dell’Amministrazione Comunale di Foggia. Dopo le lunghe giornate trascorse tra schede e urne durante le consultazioni elettorali di marzo, la gestione burocratica ha preso il sopravvento. aveva già provveduto a comunicare le proprie coordinate bancarie, l’accredito è avvenuto direttamente tramite bonifico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Foggia, compensi referendum: ecco il calendario per il ritiro

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