elezioni su due giorni e compensi aumentati per gli scrutatori come cambia il referendum 2026

La Camera dei Deputati ha approvato un decreto che cambia le regole per le prossime elezioni e il referendum del 2026. Da ora in poi, il voto si svolgerà su due giorni, e gli scrutatori riceveranno un compenso più alto. La decisione mira ad alleggerire le operazioni di voto e migliorare l’efficienza alle urne. La riforma entrerà in vigore subito, anche se sarà valida solo per il prossimo ciclo elettorale.

La Camera dei Deputati ha dato il via libera a un decreto legge che modifica temporaneamente il voto durante le elezioni. Con 151 voti a favore e 106 contrari, l’Aula ha approvato un provvedimento che reintroduce una misura sperimentata durante la pandemia: il voto su due giornate, domenica e lunedì. Il testo passa ora all’esame del Senato per la definitiva conversione in legge. Elezioni su più giorni. Il cuore della riforma è l’articolo 1, che stabilisce che le consultazioni elettorali e referendarie del 2026 si terranno su due giorni: la domenica dalle ore 7 alle 23 e il lunedì dalle ore 7 alle 15. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

