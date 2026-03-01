Questa settimana il titolo di peggior giornalista va alla giornalista Giovanna Botteri, che ha espresso opinioni su presunti episodi di razzismo che non sono stati confermati. Al secondo posto si trova un arbitro, noto per alcune decisioni contestate, mentre al primo si colloca un dirigente che ha ricevuto compensi elevati. I censori rossi completano il podio dei protagonisti meno apprezzati.

La giornalista vede del razzismo nel caso Bastoni. Compenso extra per la presidente Bce nonostante le regole. Da sinistra attacchi a Picierno perché dialoga con Fdi. Ecco i peggiori della settimana Al terzo posto del podio dei peggiori di questa settimana abbiamo la giornalista Giovanna Botteri che vede del razzismo dove non c'è. Il caso è quello dell'interista Alessandro Bastoni nella bufera dopo la partita contro la Juventus: il contatto con Pierre Kalulu, la caduta, il fallo fischiato e l'espulsione dello juventino. Non sono mancate le polemiche, in campo e fuori. Il calciatore nerazzurro ha fatto pure mea culpa per l'esultanza successiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'arbitro Botteri, i compensi di Lagarde, i censori rossi: ecco il podio dei peggiori

Temi più discussi: Giovanna Botteri sul caso Bastoni-Kalulu: Episodio sgradevole e razzista, ha fatto espellere il calciatore neretto...; Caso Bastoni, vergogna La7: l'ex giornalista RAI Botteri accusa di razzismo: Ha fatto espellere un nero; La giornalista Botteri: Bastoni-Kalulu? C'è anche l'elemento razzista; Il caso Bastoni-Kalulu: l’uscita a vuoto di Giovanna Botteri e il gol di Aldo Serena.

Calcio News 24. . I fischi di #Lecce e le parole di Giovanna Botteri, non si è ancora andati avanti rispetto al caso #Bastoni. #calcionews24 - facebook.com facebook

L'incornata di Serena: " #Botteri su #Bastoni Superficialità e faciloneria, spero non tratti così le notizie dal mondo" x.com