Foggia agguato in città | un morto Feriti anche il padre e il fratello | l' ombra del regolamento di conti

A Foggia, poco dopo mezzogiorno, si è verificato uno scontro a fuoco che ha causato un morto e quattro feriti. Tra le persone colpite ci sono il padre e il fratello della vittima. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per le operazioni di rilievo. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti, mentre si ipotizza un regolamento di conti.

Sale a un morto e quattro feriti il bilancio del conflitto a fuoco alle porte di Foggia avvenuto poco dopo mezzogiorno. L’uomo, morto dopo il ricovero in ospedale, è Stefano Bruno, fratello di Saverio Bruno rimasto ferito anche lui insieme al padre nell’agguato nel quale sarebbe rimasto ferito anche chi avrebbe aperto il fuoco ma sarebbe fuggito. L’agguato è avvenuto in via Cerignola, nella zona del “Quadrone delle Vigne”, vicino al cavalcavia, proprio all’ingresso della città. Secondo quelle che sono le prime ricostruzioni ancora sommarie, alcuni colpi di arma da fuoco sarebbero stati esplosi contro un’auto, una Lancia Musa, in transito su via Cerignola, sulla quale viaggiava un uomo rimasto ferito ma le cui condizioni non sarebbero gravi.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Foggia, agguato in città: un morto. Feriti anche il padre e il fratello: l'ombra del regolamento di conti Notizie correlate Foggia, agguato in città: un morto e quattro feriti. L'ombra del regolamento di contiSale a un morto e quattro feriti il bilancio del conflitto a fuoco alle porte di Foggia avvenuto poco dopo mezzogiorno. Foggia, agguato in città: un morto e quattro feritiSale a un morto e quattro feriti il bilancio del conflitto a fuoco alle porte di Foggia avvenuto poco dopo mezzogiorno. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Foggia in corteo per Dino Carta, la città chiede giustizia; Omicidio personal trainer a Foggia, l'autopsia conferma: Quattro colpi alle spalle e nessuna colluttazione; Le lacrime della moglie Sara, gli occhi tristi di Maya, il cane che Dino Carta, il personal trainer ucciso a Foggia, portava a spasso otto sere fa. La città chiede giustizia: Non ci rassegniamo; Spari a Bari vecchia, nel mirino un affiliato del clan Strisciuglio. Ferita per caso una donna. Foggia, agguato in città: un morto e quattro feriti. L'ombra del regolamento di contiSale a un morto e quattro feriti il bilancio del conflitto a fuoco alle porte di Foggia avvenuto poco dopo mezzogiorno. L’uomo, morto dopo il ... msn.com Foggia, agguato alle porte della città: un morto e tre feritiÈ di un morto e tre feriti il bilancio di un agguato armato avvenuto nelle prime ore della giornata alle porte di Foggia, in una zona periferica della ... lucerabynight.it Si chiama Giuseppe Stefano Bruno la vittima della sparatoria avvenuta questa mattina in via Cerignola, nella periferia di Foggia. Sono rimasti feriti suo padre, suo fratello e una quarta persona, tutti ricoverati tra gli ospedali di Foggia e San Giovanni Rotondo - facebook.com facebook Dopo una mattinata di lavoro a Foggia, nel pomeriggio sono stato a Palmoli, per incontrare Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco”. Ho conosciuto una mamma e un papà innamorati, colti, generosi e pazienti, x.com