Un grave episodio di sparatoria si è verificato poco dopo mezzogiorno alle porte di Foggia, causando un morto e quattro feriti. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e per gestire la situazione, ma al momento non sono stati resi noti i dettagli sulle circostanze dell'agguato. La vittima e le persone ferite sono state trasportate in ospedale, dove sono sotto le cure mediche.

Sale a un morto e quattro feriti il bilancio del conflitto a fuoco alle porte di Foggia avvenuto poco dopo mezzogiorno. L’uomo, morto dopo il ricovero in ospedale, è Stefano Bruno, fratello di Saverio Bruno rimasto ferito anche lui insieme al padre nell’agguato nel quale sarebbe rimasto ferito anche chi avrebbe aperto il fuoco ma sarebbe fuggito. L’agguato è avvenuto in via Cerignola, nella zona del “Quadrone delle Vigne”, vicino al cavalcavia, proprio all’ingresso della città. Secondo quelle che sono le prime ricostruzioni ancora sommarie, alcuni colpi di arma da fuoco sarebbero stati esplosi contro un’auto, una Lancia Musa, in transito su via Cerignola, sulla quale viaggiava un uomo rimasto ferito ma le cui condizioni non sarebbero gravi.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Foggia, agguato in città: un morto e quattro feriti

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