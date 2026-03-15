Vandalizzate quattro auto | l' ombra del regolamento di conti

Nella notte tra il 14 e il 15 marzo, quattro auto parcheggiate in via Chiesa a Villanova di Camposampiero sono state danneggiate da ignoti. Le vetture sono state vandalizzate, con danni evidenti e senza alcuna spiegazione ufficiale. Nessuno è stato ancora identificato o fermato in relazione a quanto accaduto.

Notte di paura in via Chiesa a Villanova di Camposampiero. Ignoti, a cavallo tra il 14 e il 15 marzo hanno distrutto quattro auto parcheggiate regolarmente in strada. L'ammontare dei danni è di diverse migliaia di euro. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Pionca di Vigonza coordinati dal maresciallo Daniele Rampin sotto la supervisione della Compagnia di Padova, che hanno effettuato il sopralluogo. Subito dopo l'allarme sul luogo del raid sono intervenuti anche il vice sindaco Cristian Bottaro e il consigliere con delega alla sicurezza di Villanova, Edoardo Conte. Rabbia, ma anche paura tra i residenti coinvolti che adesso chiedono alle forze dell'ordine di fare quanto prima chiarezza sul grave evento. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Articoli correlati Parcheggio di viale Fratti, vandalizzate le auto in sosta"Quello che accade nel cuore della città non è un fatto isolato, ma il sintomo di un problema più ampio: la progressiva perdita di controllo su aree... Leggi anche: Auto vandalizzate nella notte di Capodanno: rubate le targhe Tutti gli aggiornamenti su Vandalizzate quattro Discussioni sull' argomento Vandalizzate cinque auto dei dipendenti di Busitalia: l'ipotesi della ritorsione dopo l'ennesimo caso in Fiera; Vandalo seriale spezza i tergicristalli delle auto: la rabbia della frazione. Vandalizzate quattro auto: l'ombra del regolamento di contiNella notte tra il 14 e il 15 marzo in via Chiesa e nella comunicante via Ceron a Villanova di Camposampiero ignoti hanno bucato pneumatici, mandato in frantumi vetri e rigato mezzi regolarmente parch ... padovaoggi.it Bologna, vandalizzate centinaia di auto parcheggiate in strada. Il Comune risarcisce i 495 proprietari con due bandi da 80mila euroGli episodi un anno fa in molti quartieri della città, l'amministrazione ha ripagato fino al 70% dei danni subiti dal singolo per un massimo di 250 euro ... corrieredibologna.corriere.it Tra cinema, parole e musica: dal10 al 14 marzo quattro serate tra cineforum, reading letterario e live: da “Io e Te” di Bertolucci al racconto di Ghirri e Celati fino al concerto rock di sabato sera Il programma si apre martedì 10 marzo alle 20.30 con il prim facebook